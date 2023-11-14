Выплаты ВПЛ продлят еще на полгода: кого это касается

В Украине планируют расширить перечень категорий, которые смогут получать выплаты.

Вице-премьер Ирина Верещук предложила продолжить выплаты помощи внутренне перемещенным лицам, имеющим малолетних детей, в регионах, где не действуют детские сады, пишет пресс-служба ведомства.

По словам вице-премьера, женщины-ВПЛ обращались на горячую линию Министерства реинтеграции, указывая на трудности с поиском работы из-за отсутствия возможности оставить детей без присмотра. Они выразили обеспокоенность относительно дальнейших выплат пособия, которое является их ежемесячным средством на проживание.

Сейчас для лиц с инвалидностью и детей помощь составляет 3 тысячи гривен, а для других ВПЛ - 2 тысячи гривен.

Обсуждение этой темы состоялось под председательством Ирины Верещук на заседании Координационного штаба по вопросам обеспечения реализации прав и свобод ВПЛ. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №332, помощь может быть предоставлена семьям из уязвимых категорий населения на еще один шестимесячный период, если они отвечают определенным критериям:

- дети с инвалидностью;

- лица, которые ухаживают за лицом с инвалидностью;

- лица пенсионного возраста;

- лица, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет;

- несовершеннолетние и малолетние дети, прибывшие без сопровождения законного представителя;

- если совокупный доход на одного члена семьи не превышает 4 прожиточных минимумов.

Верещук также предлагает расширить перечень категорий, которые будут иметь возможность получать эти выплаты на еще полгода.

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