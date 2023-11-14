«Вред социальной гармонии»: в Непале запретили TikTok

За последние четыре года в Непале было зарегистрировано более 1600 случаев киберпреступности, связанных с TikTok.

В Непале приняли решение запретить соцсеть TikTok. Об этом сообщат Reuters и Associated Press.

Указывается, что приложение нарушало «социальную гармонию» в стране и распространяло непристойные материалы.

Согласно сообщениям, за последние четыре года в Непале было зарегистрировано более 1600 случаев киберпреступности, связанных с TikTok.

Министр иностранных дел Непала Нараян Пракаш Сауд заявил, что работу соцсети необходимо регулировать, ведь приложение нарушало «социальное согласие и доброжелательность» в стране.

В свою очередь, оппозиция в Непале раскритиковала этот шаг, заявив, что ему не хватает «эффективности, зрелости и ответственности».

Также для обеспечения подотчетности социальных сетей правительство Непала обязало компании зарегистрироваться и открыть офис связи в Непале, а также платить налоги.

Ранее в Малайзии заявили, что TikTok не соблюдает законы страны.

Добавим, что ЕС призывает TikTok и Twitter бороться с языком розни.

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