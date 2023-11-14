«Шкода соціальній гармонії»: у Непалі заборонили TikTok

За останні чотири роки в Непалі було зареєстровано понад 1 600 випадків кіберзлочинності, повʼязаних із TikTok.

У Непал прийняли рішення заборонити соцмережу TikTok. Про це повідомлють Reuters та Associated Press.

Вказується, що додаток порушував «соціальну гармонію» в країні та розповсюджував непристойні матеріали.

Згідно з повідомленнями, за останні чотири роки в Непалі було зареєстровано понад 1 600 випадків кіберзлочинності, повʼязаних із TikTok.

Міністр закордонних справ Непалу Нараян Пракаш Сауд заявив, що роботу соцмережі необхідно регулювати, адже додаток порушував «соціальну злагоду та доброзичливість» у країні.

У свою чергу, опозиція в Непалі розкритикувала цей крок, заявивши, що йому бракує «ефективності, зрілості та відповідальності».

Також для забезпечення підзвітності соціальних мереж уряд Непалу зобовʼязав компанії зареєструватися та відкрити офіс звʼязку в Непалі, а також сплачувати податки.

Раніше у Малайзії заявили, що TikTok не дотримується законів країни.

Додамо, що ЄС закликає TikTok і Twitter боротися з мовою ворожнечі.

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