Зеленський заявив про посилення обороноздатності Херсона

За словами Зеленського, було посилено оборонні здатності, розвідку, контрбатарейну діяльність.

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Президент України Володимир Зеленський заявив про посилення оборонних можливостей Херсона, підсиливши контрбатарейні можливості, системи протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Про це він розповів у своєму зверненні.

За словами Зеленського, російські війська продовжують обстрілювати Херсон, спрямовуючи вогонь на цивільні об'єкти. Він зауважив, що рішенням минулої Ставки було значно підсилити оборонні здатності цього регіону в розвідці, контрбатарейній діяльності, радіоелектронній боротьбі та системах протиповітряної оборони.

Також президент України підкреслив, що спостерігається реалізація цих заходів по підсиленню оборони Херсона. Він зазначив, що на тлі частих повітряних атак окупантів з використанням ударних дронів, проводиться аналіз зміни тактики противника, а також вдосконалюється робота українських систем протиповітряної оборони.

За даними Зеленського: «МВС доповіло про ліквідацію наслідків нічних обстрілів. Також військові постійно аналізують зміни ворожих тактик застосування БПЛА і вносять корективи в роботу нашої ППО».

Зеленський додав, що військові звітували про збільшення кількості ворожих штурмів у районах Авдіївки, Куп'янська на Донецькому напрямку.

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