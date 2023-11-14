Зеленский заявил об усилении обороноспособности Херсона

По словам Зеленского, были усилены оборонительные способности, разведка, контрбатарейная деятельность.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил об усилении оборонных возможностей Херсона, усилив контрбатарейные возможности, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Об этом он рассказал в своем обращении.

По словам Зеленского, российские войска продолжают обстреливать Херсон, направляя огонь на гражданские объекты. Он отметил, что решением прошлой Ставки было значительно усилить оборонительные способности этого региона в разведке, контрбатарейной деятельности, радиоэлектронной борьбе и системах противовоздушной обороны.

Также президент Украины подчеркнул, что наблюдается реализация этих мероприятий по усилению обороны Херсона. Он отметил, что на фоне частых воздушных атак оккупантов с использованием ударных дронов, проводится анализ изменения тактики противника, а также совершенствуется работа украинских систем противовоздушной обороны.

По данным Зеленского: "МВД доложило о ликвидации последствий ночных обстрелов. Также военные постоянно анализируют изменения вражеских тактик применения БПЛА и вносят коррективы в работу нашей ПВО".

Зеленский добавил, что военные отчитывались об увеличении количества вражеских штурмов в районах Авдеевки, Купянска на Донецком направлении.

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