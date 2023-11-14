Виплати ВПО продовжать ще на півроку: кого це стосується

В Україні планують розширити перелік категорій, які матимуть можливість отримувати виплати.

Віцепрем’єрка Ірина Верещук запропонувала продовжити виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, хто має малолітніх дітей, у регіонах, де не діють дитячі садки, пише пресслужба відомства.

За словами віцепрем’єрки, жінки-ВПО зверталися на гарячу лінію Міністерства реінтеграції, вказуючи на труднощі з пошуком роботи через відсутність можливості залишити дітей без догляду. Вони висловили занепокоєння щодо подальших виплат допомоги, яка є їхнім щомісячним засобом на проживання.

Наразі для осіб з інвалідністю та дітей допомога становить 3 тисячі гривень, а для інших ВПО – 2 тисячі гривень.

Обговорення цієї теми відбулося під головуванням Ірини Верещук на засіданні Координаційного штабу з питань забезпечення реалізації прав і свобод ВПО. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №332, допомога може бути надана родинам із вразливих категорій населення на ще один шестимісячний період, якщо вони відповідають певним критеріям:

діти з інвалідністю;

особи, які доглядають за особою з інвалідністю;

особи пенсійного віку;

особи, які мають трьох і більше дітей віком до 18 років;

неповнолітні та малолітні діти, які прибули без супроводу законного представника;

якщо сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімумів.

Верещук також пропонує розширити перелік категорій, які матимуть можливість отримувати ці виплати на ще півроку.

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