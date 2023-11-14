Продавали справки о непригодности к военной службе, или бегство за границу лесами: в Украине разоблачили 4 схемы для уклонистов

Среди задержанных - чиновник ВВК и дельцы, которые прятали "клиентов" в такси, продавали фиктивные справки, или вывозили скрытыми маршрутами.

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили и пресекли деятельность четырех новых схем уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин, достигших военного возраста. В ходе проведенных мероприятий в четырех регионах страны были задержаны организаторы этих махинаций, включая чиновника военно-врачебной комиссии и несколько криминальных элементов.

Эти группы предлагали военнообязанным "варианты" избежания службы и дальнейшего побега за границу путем подделки документов или нелегального пересечения границы вне контрольно-пропускных пунктов за денежное вознаграждение. Стоимость таких услуг составляла до 10 тысяч долларов США, в зависимости от срочности и способа пересечения границы.

В Хмельницком выявлен чиновник местной военно-врачебной комиссии, который, получив взятки, подделывал данные призывников для избежания военной службы. В Одесской области была раскрыта международная преступная группа, которая организовывала нелегальные транспортные маршруты для пересечения границы в европейскую страну через лесные тропы и речные понтоны.

Одесский уголовник под прозвищем "Бастион" и двое его иностранных сообщников были частью этой преступной группы. Для привлечения "клиентов", злоумышленники использовали Телеграмм-канал и требовали оплату за их "услуги" в криптовалюте.

В Киеве СБУ задержала фигуранта, который продавал поддельные документы о непригодности к службе. Злоумышленником оказался иностранец, который ранее был в сфере уголовных правонарушений.

На Львовщине задержали человека, который обеспечивал переправку уклонистов за границу через скрытые маршруты через леса с поддержкой местного криминалитета.

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