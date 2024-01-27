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  1. В Україні

На ремонті школи в Одесі вкрали 2 мільйони гривень: підряднику оголосили підозру

23:59, 27 січня 2024
Прокуратура повідомляє, що керівник підприємства-підрядника привласнив гроші під час капремонту будівлі, стадіону та доброустрою території школи.
На ремонті школи в Одесі вкрали 2 мільйони гривень: підряднику оголосили підозру
Фото: Одеська обласна прокуратура
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В Одесі підрядник привласнив понад два мільйони гривень під час ремонту школи в Приморському районі міста, повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, керівник підприємства-підрядника привласнив гроші під час капремонту будівлі, стадіону та доброустрою території школи. Чоловік вніс до документів неправдиві відомості щодо обсягів та вартості виконаних робіт і підписав їх. Унаслідок цього бюджету міста завдано збитків у понад два млн гривень.

"Підрядник завищив обсяг та вартість будівельних робіт під час ремонту системи зливної каналізації та облаштування огорожі території освітнього закладу", — йдеться у повідомленні.

За даними поліції, роботи мали провести в загальноосвітній школі на вулиці Тінистій, вартість робіт оцінили у понад 37 мільйонів гривень.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом службового підроблення та привласнення бюджетних коштів — це ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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