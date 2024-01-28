В Украине стало значительно больше ДТП: патрульные привели статистику

Основная причина аварий – превышение скорости.

В 2023 году в Украине количество ДТП выросло на четверть по сравнению с 2022 годом. Смертность в результате таких аварий повысилась на 9%. Об этом сообщает патруальная полиция.

Причиной более 50% всех смертельных аварий стражи порядка называют превышение скорости.

"За год произошло 23 462 ДТП с погибшими или травмированными. 3053 человека погибли, а 29 502 человека получили травмы. В Киеве погибли 103 человека", - отмечают патрульные.

Как проанализировали в сообществе "Про мобільність", другими распространенными причинами смертельных ДТП являются нарушения правил маневрирования (16%) и переход дороги в неустановленном месте (5%) и выезд на полосу встречного движения (5%).

Больше всего смертей на дорогах рядом с населенными пунктами фиксировали в следующих областях:

• Днепропетровской - 191 случай;

• Львовской - 126 случаев;

• Харьковской - 120 случаев.

Наибольшее количество среди всех аварий - это столкновение машин (41%). На втором месте - наезд на пешеходов (27%), а на третьем - наезд на препятствие (12%).

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