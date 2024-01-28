Задушив та тиждень жив з трупом: на Дніпропетровщині чоловік жорстоко вбив жінку

Між чоловіком та жінком виник конфлікт, який закінчився вбивством.

У Дніпропетровській області в місті Жовті Води чоловік жорстоко вбив дружину. Про це повідомляє пресслужба поліції.

До правоохоронців надійшло повідомлення про трупний запах в одній з квартир у Жовтих Водах. Поліцейські, який прибули на виклик, виявили в оселі тіло жінки в процесі розкладання.

Як з’ясувалося, жінку задушив її цивільний чоловік. Між подружжям виникла сварка, в ході якої він штовхнув дружину, накинув на шию ремінь та затягнув його. Після скоєного вбивця пішов з помешкання.

Коли чоловік повернувся до квартири, то вирішив приховати злочин. Він перетягнув тіло в іншу частину кімнати, де закидав його речами та коробками й майже тиждень мешкав у квартирі із загиблою.

Чоловіка затримали та оголосили про підозру за умисне вбивство. До вироку суду він перебуватиме під вартою.

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