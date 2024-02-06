Суд лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия

Суд в Колумбии суд признал Трампа ответственным по федеральному делу о штурме Капитолия.

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Федеральный апелляционный суд округа Колумбия принял решение, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп не может пользоваться президентским иммунитетом по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на решение суда.

В 57-страничном документе, принятом судьями единогласно, отмечается, что многочисленные участники событий в Капитолии были объектом уголовного преследования. Судьи решили, что Трамп не может отказываться от ответственности за эти события, ссылаясь на президентский иммунитет.

"В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый в уголовном правонарушении", - говорится в решении.

Апелляционный суд Колумбии подчеркнул, что Трамп пользовался иммунитетом, находясь на посту президента, но это "больше не защищает его от уголовного преследования" в этом конкретном случае.

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