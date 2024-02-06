Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

Верховная Рада разблокировала подписание закона о сборе персональных данных украинцев в Реестре военнообязанных и хранение их на зарубежных серверах

Парламент исправил «ошибки», допущенные при принятии закона о цифровизации военного учета и сборе немалого количества персональных данных в едином Реестре военнообязанных.

Законопроект Кабмина о мобилизации может быть одобрен за основу уже 7 февраля

Верховная Рада проголосовала за ускорение рассмотрения законопроекта о мобилизации.

В «деле Всеволода Князева» остался только Всеволод Князев

Как Высший совет правосудия отстранял экс-председателя Верховного Суда от осуществления правосудия на два месяца.

Давление на медийщиков имеет признаки системности, - глава Комитета Рады по свободе слова призвал Офис Генпрокурора и СБУ отчитаться

Глава Комитета Ярослав Юрчишин призвал парламент вызвать руководителей СБУ, Офиса Генпрокурора и Нацпола на отчет о состоянии дел по расследованию атак на журналистов, поскольку давление на медийщиков имеет признаки системности.

  1. В мире

Суд лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия

18:34, 6 февраля 2024
Суд в Колумбии суд признал Трампа ответственным по федеральному делу о штурме Капитолия.
Суд лишил Трампа президентского иммунитета по делу о штурме Капитолия
Источник фото: Getty Images
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный апелляционный суд округа Колумбия принял решение, согласно которому бывший президент США Дональд Трамп не может пользоваться президентским иммунитетом по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на решение суда.

В 57-страничном документе, принятом судьями единогласно, отмечается, что многочисленные участники событий в Капитолии были объектом уголовного преследования. Судьи решили, что Трамп не может отказываться от ответственности за эти события, ссылаясь на президентский иммунитет.

"В контексте этого уголовного дела бывший президент Трамп стал гражданином Трампом, который имеет такие же права на защиту, как и любой другой обвиняемый в уголовном правонарушении", - говорится в решении.

Апелляционный суд Колумбии подчеркнул, что Трамп пользовался иммунитетом, находясь на посту президента, но это "больше не защищает его от уголовного преследования" в этом конкретном случае.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду