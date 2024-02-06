На председателя НАПК претендует прокурор САП с опытом работы директором детективного агентства Станислав Броневицкий, за 2023 год заработавший 2,17 млн грн

Судя по декларациям прокурора САП Станислава Броневицкого, работа в САП значительно прибыльнее, чем работа директором детективного агентства и адвокатского объединения, на сайтах которых он до сих пор указан как директор

Конкурс на главу Национального агентства по предотвращению коррупции продолжается (НАПК). Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», конкурсная комиссия по отбору нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) решила пригласить на следующий этап – собеседование относительно добропорядочности – всех 24 кандидатов, прошедших первый этап, то есть успешно сдавших тестирование общих способностей.

Среди кандидатов и прокурор САП Станислав Броневицкий, имеющий опыт работы директором детективного агентства и являвшийся его бенефициарным владельцем. Хотя, судя по сайту соответствующего агентства, до сих пор им и остается.

Карьера

Станислав Станиславович Броневицкий трудовой путь в органах прокуратуры начал в 2006 году с должности старшего следователя прокуратуры Сокальского района Львовской области. В 2007-2009 – старший следователь прокуратуры Шевченковского района Львова. В 2009-2010 – старший следователь прокуратуры Львова. В 2010 году прокурор отдела надзора за расследованием уголовных дел следователями органов прокуратуры следственного управления прокуратуры Львовской области.

В 2010-2012 годах – заместитель прокурора Жидачивского района Львовской области.

В 2012-2013 – старший прокурор отдела надзора за соблюдением законов при производстве ОРД, дознания и досудебного следствия в транспортной прокуратуре Львовской области.

На этом карьера в прокуратуре Станислава Броневицкого на 7 лет прерывается и он становится адвокатом АО «Экс Юре».

Но не просто адвокатом – а еще и директором детективного агентства, Президентом которого является Станислав Романович Броневицкий. Что касается президента Детективного агентства «СПАЙ», то, как указано на сайте, Станислав (Романович – прим. ред.) Броневицкий имеет «30 лет службы в органах МВД и оперативных подразделениях налоговой службы, с 2003 года является членом Всемирной ассоциации полицейских (International Police Association), с 2012 года – член Всеукраинской Ассоциации частных детективов (ВАПД), Председатель Адвокатского объединения «Экс Юре».

При этом, судя по сайту агентства, кандидат на главу НАПК и действующий прокурор САП Станислав Станиславович Броневицкий до сих пор является «Директором Детективного агентства». Также он до сих пор указан как директор Адвокатского объединения «Экс Юре».

Следует отметить, что такая информация указана на сайтах агентства и АО до сих пор, хотя уже с августа 2020 начинает работать в САП в должности прокурора шестого отдела управления процессуального руководства, поддержки публичного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В мотивационном письме указывает, что за образцовое исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором. В 2021 году награжден нагрудным знаком «За добросовестную службу в органах прокуратуры», в 2022 году – грамотой Генпрокурора, в 2023 году Указом Президента – государственной наградой «За труд и доблесть».

Считает, что оценка «удовлетворительно», полученная НАПК от Комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК, недопустима, и НАПК должна достигать исключительно критерия «отлично».

Декларация

Ежегодные декларации за 2021 и 2022 годы подал только 30 января 2024 года, а декларацию за 2023 год – 23 января 2024 года. Также относительно недавно, 22 декабря 2023 года, подал декларацию кандидата на должность. До этого не декларировался с декабря 2021 года.

В 2018 году, судя по декларации за 2017 год, претендовал на должность заместителя начальника Первого следственного отдела Территориального управления ГБР во Львове. Семья (он, сын и лицо, с которым совместно проживал, но не состоял в браке) задекларировали за 2017 год три квартиры во Львове у каждого.

Также были задекларированы два автомобиля - AUDI A4 2009 г. в. и VOLKSWAGEN POLO 2008 г. в.

Станислав Броневицкий тогда декларировал, помимо корпоративных прав в адвокатском объединении, корпоративные права в ЧП «Детективное агентство «СПАЙ». Также указывал на себя как конечный бенефициарный собственник (контролер) детективного агентства и адвокатского объединения.

В декларации, которую подал за 2023 год, указал квартиру в собственности во Львове 56 км, квартиру 103,6 кв м во Львове в собственности Оксаны Броневицкой, с которой совместно проживает, но не состоит в браке. Квартиру сына во Львове 66,5 кв. м, а также аренду квартиры в Киеве. Также в декларации указан автомобиль VOLKSWAGEN TIGUAN 2017 г. в., принадлежащий Оксане Броневицкой.

Лицо, с которым «совместно проживают, но не состоят в браке», то есть, очевидно, гражданская жена прокурора САП Оксана Броневицкая имеет корпоративные права у Общественной организации «Фонд Институционного Развития» и является конечным бенефициаром этой организации.

За 2023 год она получила зарплату по основному месту работы во Львовском государственном университете внутренних дел 191,6 тыс. грн. Также она получила доход от предпринимательства 765,5 тысячи грн и зарплату в указанном ГО – 280,8 тыс. грн.

От 16,8 тыс грн в год – до 2,17 млн грн

Сам Станислав Броневицкий получил зарплату в Офисе Генпрокурора 2 175 816 грн за 2023 год. То есть в среднем более 181 тысячи грн в месяц.

19 декабря 2023 года он сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии – получил 326,6 тысячи гривен зарплаты в ОГП. В 2021 году тоже сообщал о получении зарплаты в 415 тысяч гривен.

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) вернула Станиславу Броневицкому командировочные средства 107,2 тыс. грн.

Семья имеет в общей собственности наличными 20 тысяч долларов.

Интересно, что до того, как начать работу в САП, в 2017 году он за весь год заработал зарплаты по основному месту работы на 16 800 грн. То есть, 1400 грн. месяц. Некоторую сумму (37,8 тыс. грн.) получил как проценты.

За 2018 год чуть больше – 45600 грн зарплаты. То есть примерно 3 800 грн в месяц.

За весь 2019 получил 50 900 грн зарплаты.

Следовательно, работа в САП является более прибыльной, чем работа директором агентства и адвокатского объединения.

Следует также отметить, что в декларациях за 2017, 2018, 2019 годы в качестве источника дохода кандидат на главу НАПК указывает сам себя, а не агентство или АО.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, который на протяжении двух лет был заместителем главы НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК. Также на голову претендуют экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий и экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Документы в качестве кандидата подал и бывший народный депутат, а ныне – сотрудник НАПК Андрей Тетерук. Среди кандидатов на должность главы НАПК нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК. Также кандидатом является Роман Норец, который по август 2023 был в НАПК руководителем управления.

Кроме того, на должность главы НАПК претендует Ирина Мостовая, которая после увольнения с НАПК успела поработать в ГП «Администрация морских портов Украины», и компания которой активно участвовала в тендерах «Укравтодора» на оценку коррупционных рисков. Кандидатами являются также руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик и член ВККС Виталий Гацелюк.

Кроме того, кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров показал в декларации Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты.

Автор: Наталя Мамченко

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