На голову НАЗК претендує прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн

Судячи з декларацій прокурора САП Станіслава Броневицького, робота у САП є значно прибутковішою, аніж робота директором детективного агентства та адвокатського об’єднання, на сайтах яких він досі вказаний як директор.

Конкурс на голову Національного агентства з питань запобігання корупції триває (НАЗК). Як раніше писала «Судово-юридична газета», конкурсна комісія з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішила запросити на наступний етап – співбесіду стосовно доброчесності – всіх 24 кандидатів, які пройшли перший етап, тобто, успішно склали тестування загальних здібностей.

Серед кандидатів і прокурор САП Станіслав Броневицький, який має досвід роботи директором детективного агентства і був його бенефіціарним власником. Хоча, судячи із сайту відповідного агентства, досі їм і лишається.

Кар’єра

Станіслав Станіславович Броневицький трудовий шлях в органах прокуратури почав у 2006 року з посади старшого слідчого прокуратури Сокальського району Львівської області. У 2007-2009 – старший слідчий прокуратури Шевченківського району Львова. В 2009-2010 – старший слідчий прокуратури міста Львова. В 2010 році – прокурор відділу нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими органів прокуратури слідчого управління прокуратури Львівської області.

У 2010-2012 роках – заступник прокурора Жидачівського району Львівської області.

В 2012-2013 – старший прокурор відділу нагляду за додержанням законів при провадженні ОРД, дізнання та досудового слідства у транспортній прокуратурі Львівської області.

На цьому кар’єра у прокуратурі Станіслава Броневицького на 7 років переривається, і він стає адвокатом АО «Екс Юре».

Але не просто адвокатом – а ще й директором детективного агентства, Президентом якого є Станіслав Романович Броневицький. Стосовно президента Детективного агентства «СПАЙ», то, як вказано на сайті, Станіслав (Романович – прим. ред.) Броневицький має «30 років служби в органах МВС, і оперативних підрозділах податкової служби, з 2003 року є членом Всесвітньої асоціації поліцейських (International Police Association), з 2012 року – членом Всеукраїнської Асоціації приватних детективів (ВАПД), Голова Адвокатського об'єднання «Екс Юре».

При цьому, судячи із сайту агентства, кандидат на голову НАЗК і діючий прокурор САП Станіслав Станіславович Броневицький досі є «Директором Детективного агентства». Також він досі вказаний як директор Адвокатського об’єднання «Екс Юре».

Слід зауважити, що така інформація вказана на сайтах агентства та АО досі, хоча вже з серпня 2020 року починає працювати у САП на посаді прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У мотиваційному листі вказує, що за зразкове виконання службових обов’язків неодноразово заохочувався Генеральним прокурором. У 2021 році нагороджений нагрудним знаком «За сумлінну службу в органах прокуратури», в 2022 році – грамотою Генпрокурора, в 2023 році Указом Президента – державною нагородою «За працю і звитягу».

Вважає, що оцінка «задовільно», яку отримало НАЗК від Комісії з проведення незалежної оцінки ефективності діяльності НАЗК, є неприпустимою, і НАЗК має досягати виключно критерію «відмінно».

Декларація

Щорічні декларації за 2021 і 2022 роки подав лише 30 січня 2024 року, а декларацію за 2023 рік – 23 січня 2024 року. Також відносно нещодавно, 22 грудня 2023 року подав декларацію кандидата на посаду. До цього не «декларувався» з грудня 2021 року.

В 2018 році, судячи з декларації за 2017 рік, претендував на посаду заступника начальника Першого слідчого відділу Територіального управління ДБР у м. Львові. Родина (він, син та особа, з якою спільно проживав, але не перебував у шлюбі) задекларувала за 2017 рік три квартири у Львові у кожного.

Також було задекларовано дві автівки - AUDI A4 2009 р. в. та VOLKSWAGEN POLO 2008 р. в.

Станіслав Броневицький тоді декларував, окрім корпоративних прав в адвокатському об’єднанні, корпоративні права у ПП «Детективне агентство «СПАЙ». Також вказував себе як кінцевий бенефіціарний власник (контролер) детективного агентства та адвокатського об’єднання.

У декларації, яку подав за 2023 рік, вказав квартиру у власності у Львові 56 км м, квартиру 103,6 кв м у Львові у власності Оксани Броневицької, з якою спільно проживає, але не перебуває у шлюбі. Квартиру сина у Львові 66,5 кв м, а також оренду квартири у Києві. Також у декларації вказаний автомобіль VOLKSWAGEN TIGUAN 2017 р. в., який належить Оксані Броневицькій.

Особа, з якою «спільно проживають, але не перебувають у шлюбі», тобто, вочевидь, цивільна дружина прокурора САП Оксана Броневицька має корпоративні права у Громадська організація «Фундація Інституційного Розвитку» та є кінцевим бенефіціаром цієї організації.

За 2023 рік вона отримала зарплату за основним місцем роботи у Львівському державному університеті внутрішніх справ 191,6 тис. грн. Також вона отримала дохід від підприємництва 765,5 тисяч грн та зарплату у вказаному ГО – 280,8 тис. грн.

Від 16,8 тис грн на рік – до 2,17 млн грн

Сам Станіслав Броневицький отримав зарплату у Офісі Генпрокурора 2 175 816 грн за 2023 рік. Тобто, в середньому більше 181 тисячі грн на місяць.

19 грудня 2023 року він повідомив про суттєві зміни у майновому стані – отримав 326,6 тисяч грн зарплати в ОГП. У 2021 році теж повідомляв про отримання зарплати у 415 тисяч грн.

Організація економічного співробітництва та розвитку (OECD) повернула Станіславу Броневицькому кошти на відрядження 107,2 тис. грн.

Родина має у спільній власності готівкою 20 тисяч доларів.

Цікаво, що того, як почати роботу у САП, у 2017 році він за весь рік заробив зарплати за основним місцем роботи на 16 800 грн. Тобто, 1400 грн місяць. Деяку суму (37,8 тис. грн) отримав як проценти.

За 2018 рік трохи більше – 45 600 грн зарплати. Тобто, приблизно 3 800 грн на місяць.

За весь 2019 рік отримав 50 900 грн зарплати.

Отже, робота у САП є значно більш прибутковою, аніж робота директором агентства та адвокатського об’єднання.

Слід також відмітити, що у деклараціях за 2017, 2018, 2019 роки в якості джерела доходу кандидат на голову НАЗК вказує сам себе, а не агентство чи АО.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління. Крім того, на посаду голови НАЗК претендує Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків. Кандидатами є також керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик та член ВККС Віталій Гацелюк.

Крім того, кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров показав у декларації Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.