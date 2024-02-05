Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

Конкурсна комісія з відбору нового голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) вирішила запросити на наступний етап – співбесіду стосовно доброчесності – всіх 24 кандидатів, які пройшли перший етап, тобто, успішно склали тестування загальних здібностей.

Кандидатів запросять на співбесіди в алфавітному порядку.

Питання будуть стосуватися саме доброчесності.

При цьому конкурсна комісія вирішила попросити всіх кандидатів утриматися від великих вступних чи заключних промов. «Ми будемо цінувати прямі відповіді на поставлені питання», зазначили у комісії.

Це співбесіда, яка буде стосуватися не професійної активності кандидатів, а саме доброчесності.

Отже, інтерв’ю стосовно доброчесності проведуть з усіма 24 кандидатами 9 лютого, 12 лютого, 13 лютого та 15 лютого (резервний день). Співбесіди будуть транслюватися онлайн.

Точний графік повідомлять кандидатам згодом.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що на очільника НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков та Катерина Каплюк, яка працювала радником голови НАЗК Олександра Новікова та головним спеціалістом відділу моніторингу способу життя чиновників, Олександр Стародубцев, який протягом двох років був заступником голови НАЗК, а зараз – заступник керівника апарату НАЗК. Також на голову претендують екс-співробітник НАЗК і нинішній очільник Держінспекції архітектури та містобудування (ДІАМ) Олександр Новицький і екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський. Документи в якості кандидата подав і колишній народний депутат, а нині – співробітник НАЗК Андрій Тетерук. Серед кандидатів на посаду голови НАЗК нинішній заступник керівника апарату НАЗК Агія Загребельська, яка, як вказано на сайті Агентства, є очільницею напряму мінімізації корупційних ризиків в санкційній політиці НАЗК. Також кандидатом є Роман Норець, який по серпень 2023 року був у НАЗК керівником управління. Крім того, на посаду голови НАЗК претендує Ірина Мостова, яка після звільнення з НАЗК встигла попрацювати у ДП «Адміністрація морських портів України», та компанія якої активно брала участь у тендерах «Укравтодору» на оцінку корупційних ризиків. Кандидатами є також керівник відділу аналітичної роботи НАЗК Павло Кулик та член ВККС Віталій Гацелюк.

Крім того, кандидат на голову НАЗК – заступник керівника Головного підрозділу детективів НАБУ Олександр Скомаров показав у декларації Bitcoin, Ethereum і 2,1 млн грн зарплати.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.