Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Конкурсная комиссия по отбору нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) решила пригласить на следующий этап – собеседование относительно добропорядочности – всех 24 кандидатов, прошедших первый этап, то есть успешно сдавших тестирование общих способностей.

Кандидатов будут приглашать на собеседования в алфавитном порядке.

Вопросы будут касаться именно добропорядочности.

При этом конкурсная комиссия решила попросить всех кандидатов воздержаться от больших вступительных или заключительных речей. «Мы будем ценить прямые ответы на поставленные вопросы», - отметили в комиссии.

Это собеседование, которое будет касаться не профессиональной активности кандидатов, а именно добропорядочности.

Итак, интервью касательно добропорядочности проведут со всеми 24 кандидатами 9 февраля, 12 февраля, 13 февраля и 15 февраля (резервный день). Собеседования будут транслироваться онлайн.

Точный график сообщат кандидатам впоследствии.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, который на протяжении двух лет был заместителем главы НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК. Также на голову претендуют экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий и экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Документы в качестве кандидата подал и бывший народный депутат, а ныне – сотрудник НАПК Андрей Тетерук. Среди кандидатов на должность главы НАПК нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК. Также кандидатом является Роман Норец, который по август 2023 был в НАПК руководителем управления.

Кроме того, на должность главы НАПК претендует Ирина Мостовая, которая после увольнения с НАПК успела поработать в ГП «Администрация морских портов Украины», и компания которой активно участвовала в тендерах «Укравтодора» на оценку коррупционных рисков. Кандидатами являются также руководитель отдела аналитической работы НАПК Павел Кулик и член ВККС Виталий Гацелюк.

Кроме того, кандидат на главу НАПК – заместитель руководителя Главного подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров показал в декларации Bitcoin, Ethereum и 2,1 млн грн зарплаты.

Автор: Наталья Мамченко

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