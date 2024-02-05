СБУ разоблачила чиновника Верховного Суда Украины, который оправдывал российскую агрессию: Верховный Суд сделал важное уточнение

В ВС отметили, что должностное лицо работало в Верховном Суде Украины и не было переведено в штат Аппарата Верховного Суда, а следовательно – никогда не работало в Верховном Суде.

Как сообщалось, Служба безопасности Украины заявила о разоблачении главы одного из структурных подразделений Верховного Суда Украины, оправдывающего вооруженную агрессию рф и временную оккупацию Украины.

По данным источников «Судебно-юридической газеты», речь идет о заведующем Секторе мобилизационной работы еще Верховного Суда Украины Игоре Анташкевиче.

Верховный Суд в свою очередь отметил, что лицо, о котором говорится в сообщении СБУ, работало в Верховном Суде Украины и не было переведено в штат Аппарата Верховного Суда, а следовательно – никогда не работало в Верховном Суде.

Верховный Суд Украины прекратил свою деятельность 15 декабря 2017 в связи с началом функционирования Верховного Суда.

«Просим представителей медиа при освещении этой новости использовать корректное название органа, в котором работало лицо, уведомленное о подозрении», — подчеркнули в ВС.

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