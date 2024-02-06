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  1. В Украине

В Киеве планируют почти вдвое поднять тарифы на воду

07:19, 6 февраля 2024
Тарифы на воду в Киеве могут вырасти на 34%, "Киевводоканал" подал заявление к регулятору.
В Киеве планируют почти вдвое поднять тарифы на воду
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Частное акционерное общество "Киевводоканал" подало предложения в Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о двойном повышении тарифов на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу в течение трех месяцев. Согласно информации регулятора, с 1 апреля 2024 года они предлагают установить тариф на централизованное водоснабжение для домохозяйств на уровне 17,57 грн за 1 куб. м (без НДС), а на централизованное водоотведение - 16,41 грн (без НДС), всего 33,98 грн за 1 куб. м (без НДС) или 40,78 грн с НДС.

С 1 июля 2024 года они предлагают поднять тариф на централизованное водоснабжение до 21,42 грн за 1 куб. м (без НДС), на централизованное водоотведение - до 17,66 грн (без НДС), всего 39,08 грн за 1 куб. м (без НДС) или 46,9 грн с НДС.

В пресс-службе "Киевводоканала" объяснили, что причинами повышения являются уменьшение объемов централизованного водоснабжения и водоотведения, рост расходов на электроэнергию, реагенты и горюче-смазочные материалы. Указано, что тарифы не повышались в течение трех лет, пишет УНИАН.

Планируется, что НКРЭКУ рассмотрит данный вопрос во время открытых слушаний, запланированных на 6 февраля 2024 года. На сегодня тариф на водоснабжение в Киеве составляет 16,164 грн, а на водоотвод - 14,220 грн, что в целом составляет 30,384 грн с НДС. Таким образом, повышение стоимости может составить 34,2% с 1 апреля и дополнительно 15% с 1 июля.

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