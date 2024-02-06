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  1. В мире

В Польше могут ввести НДС на украинское масло и ограничить сахарный импорт

07:00, 6 февраля 2024
Заместитель министра сельского хозяйства анонсировал введение 8% НДС на украинское масло и ограничением импорта сахара.
В Польше могут ввести НДС на украинское масло и ограничить сахарный импорт
Источник фото: ubn.news
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Заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак анонсировал инициативы по ограничению импорта украинских товаров. В частности, он высказал планы ввести 8% НДС на украинское масло и ограничить ввоз сахара из Украины.

Информацию об этом рассказал сам заместитель министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак, ссылаясь на Polskie Radio. Он отметил, что уже на этой неделе он подаст предложения о введении минимальной 8% ставки НДС на украинское масло и ограничение импорта сахара из Украины.

"В Министерстве сельского хозяйства не было соответствующего подразделения, которое бы анализировало на постоянной основе, сколько и каких товаров поступало в Польшу. Сегодня мы анализируем это раз в неделю, поступают полные данные, например, сколько замороженной малины поступило в этом году", - сказал Колодзейчак.

По его словам, министерство изучает ситуацию с импортом товаров и делает анализ того, что "происходит" на рынке. Он отметил, что такие меры направлены на защиту польских производителей и поддержку внутреннего производства. Заместитель министра также планирует высказать о введении налога на добавленную стоимость хотя бы на уровне 8% для украинского масла, которое поступает в Польшу.

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