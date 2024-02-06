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  1. У світі

У Польщі можуть впровадити ПДВ на українську олію та обмежити цукровий імпорт

07:00, 6 лютого 2024
Заступник міністра сільського господарства анонсував введення 8% ПДВ на українську олію та обмеженням імпорту цукру.
У Польщі можуть впровадити ПДВ на українську олію та обмежити цукровий імпорт
Джерело фото: ubn.news
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Заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак анонсував ініціативи щодо обмеження імпорту українських товарів. Зокрема, він висловив плани ввести 8% ПДВ на українську олію та обмежити ввезення цукру з України.

Інформацію про це розповів сам заступник міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак, посилаючись на Polskie Radio. Він зазначив, що вже на цьому тижні він подасть пропозиції про введення мінімальної 8% ставки ПДВ на українську олію та обмеження імпорту цукру з України.

"У Міністерстві сільського господарства не було відповідного підрозділу, який би аналізував на постійній основі, скільки і яких товарів надходило до Польщі. Сьогодні ми аналізуємо це раз на тиждень, надходять повні дані, наприклад, скільки замороженої малини надійшло цього року", – сказав Колодзейчак.

За його словами, міністерство вивчає ситуацію з імпортом товарів та робить аналіз того, що "відбувається" на ринку. Він наголосив, що такі заходи спрямовані на захист польських виробників та підтримку внутрішнього виробництва. Заступник міністра також планує висловити про запровадження податку на додану вартість хоча б на рівні 8% для української олії, яка надходить до Польщі.

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