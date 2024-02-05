У Prozorro оголосили перші закупівлі харчів для Збройних сил за новою моделлю

Раніше закупівлями харчування безпосередньо займалося Міністерство оборони .

Ілюстративне фото \ armyinform.com.ua

Держпідприємство «Державний оператор тилу» оголосило у системі Prozorro перші закупівлі на харчування для армії за новою моделлю. Про це повідомив заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

«Державний оператор тилу оголосив в системі Prozorro перші закупівлі на харчування для ЗСУ за новою моделлю. Важливі зміни невідворотні. Ми продовжуємо готуватися до старту нової системи забезпечення харчуванням ЗСУ, яка запрацює з квітня», - розповів Кліменков.

Тендери оголошені на постачання в 11 секторах:

Вінницька - Хмельницька - Житомирська - Київська

Волинська - Рівненська - Житомирська

Дніпропетровська - Полтавська - Донецька - Запорізька

Житомирська - Київська - Чернігівська - Вінницька - Черкаська

Закарпатська - Львівська - Івано-Франківська

Запорізька - Дніпропетровська - Херсонська

Львівська - Івано-Франківська - Тернопільська

Миколаївська - Херсонська - Одеська - Кіровоградська

Харківська - Донецька - Сумська - Луганська - Полтавська

Черкаська - Кіровоградська - Вінницька - Київська

Чернівецька - Івано-Франківська — Тернопільська області.

Кожен сектор складається з обов’язкових і додаткових областей, які можуть бути закріплені за декількома постачальниками одночасно для мінімізації ризиків та забезпечення безперервності постачання.

Кліменков нагадав, що раніше закупівлями харчування безпосередньо займалося Міністерство оборони України. Це породжувало корупційні ризики, бо в одному відомстві одночасно зосереджувалися функції встановлення правил закупівель та їх проведення. За новою системою ці повноваження розділені між Міноборони і DOT.

«Підготовку до запровадження нової системи не залишаємо на останній день – працюємо над внесенням необхідних змін у нормативно-правову базу та забезпеченням стабільного бюджетного асигнування. Також нещодавно презентували роздрібним мережам нову систему і запросили їх до участі у тендерах», - зазначив він.

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