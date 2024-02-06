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Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

  1. Суспільство

Киян попереджають про дощ та сильні пориви вітру 6 лютого

00:00, 6 лютого 2024
Вночі 6 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень – 7-12 м/с.
Киян попереджають про дощ та сильні пориви вітру 6 лютого
Джерело фото: Roonz nl / Unsplash
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У Київській міській військовій адміністрації попередили киян та гостей міста про небезпечні метеорологічні явища в столиці 6 лютого.

Так, у Києві очікується вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, у КМВА радять дотримуйтеся наступних безпекових правил:

  • не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
  • щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
  • приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

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