Киян попереджають про дощ та сильні пориви вітру 6 лютого

Вночі 6 лютого очікуються пориви вітру 15-20 м/с, вдень – 7-12 м/с.

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У Київській міській військовій адміністрації попередили киян та гостей міста про небезпечні метеорологічні явища в столиці 6 лютого.

Так, у Києві очікується вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.

Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.

Зважаючи на сильний вітер, у КМВА радять дотримуйтеся наступних безпекових правил:

не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;

приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

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