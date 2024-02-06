Киян попереджають про дощ та сильні пориви вітру 6 лютого

У Київській міській військовій адміністрації попередили киян та гостей міста про небезпечні метеорологічні явища в столиці 6 лютого.
Так, у Києві очікується вночі невеликий мокрий сніг, вдень помірний дощ. Вітер західний, 7-12 м/с, вночі пориви 15-20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.
Температура вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла.
Зважаючи на сильний вітер, у КМВА радять дотримуйтеся наступних безпекових правил:
- не залишайте транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;
- щільно закривайте вікна, двері, горища у будинках;
- приберіть з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.
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