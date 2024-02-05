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  1. В Україні

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву на звільнення

17:53, 5 лютого 2024
Заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.
Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву на звільнення
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У понеділок, 5 лютого, до Верховної Ради надійшла заява Юлії Лапутіної про відставку з посади Міністра у справах ветеранів України. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У свою чергу, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підкреслив, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні парламенту.

Голова Ради додав скан заяви Юлії Лапутіної.  Причини подання заяви поки невідомі.

Як відомо, 18 грудня 2020 року Юлія Лапутіна призначена міністром у справах ветеранів України.

Раніше ми писали, що у Верховній Раді ініціюють звільнення Міністра у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Причинами, зокрема, називають неефективне використання коштів Мінветеранів, відсутність дієвого механізму надання ветеранам послуг фізичної, і психологічної реабілітації.

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