Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление на увольнение

Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

В понедельник, 5 февраля, в Верховную Раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности Министра по делам ветеранов Украины. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Председатель Рады добавил скан заявления Юлии Лапутиной.Причины подачи заявления пока неизвестны.

Как известно, 18 декабря 2020 Юлия Лапутина назначена министром по делам ветеранов Украины.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Причинами, в частности, называют неэффективное использование средств Минветеранов, отсутствие действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации.

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