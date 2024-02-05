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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. В Украине

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление на увольнение

17:53, 5 февраля 2024
Заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.
Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина написала заявление на увольнение
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В понедельник, 5 февраля, в Верховную Раду поступило заявление Юлии Лапутиной об отставке с должности Министра по делам ветеранов Украины. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В свою очередь, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подчеркнул, что заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Председатель Рады добавил скан заявления Юлии Лапутиной.Причины подачи заявления пока неизвестны.

Как известно, 18 декабря 2020 Юлия Лапутина назначена министром по делам ветеранов Украины.

Ранее мы писали, что в Верховной Раде инициируют увольнение Министра по делам ветеранов Юлии Лапутиной. Причинами, в частности, называют неэффективное использование средств Минветеранов, отсутствие действенного механизма предоставления ветеранам услуг физической и психологической реабилитации.

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