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  1. В Украине

Из-за ОРВИ и грипп сумские школьники будут учиться до конца недели дистанционно

23:39, 5 февраля 2024
Школы в Сумах до конца недели переходят в дистанционный режим обучения.
Из-за ОРВИ и грипп сумские школьники будут учиться до конца недели дистанционно
Источник фото: Kelly Sikkema / Unsplash
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До конца недели, а именно с 6 февраля по 10 февраля, учебный процесс в заведениях общего среднего и внешкольного образования Сумской городской территориальной общины будет осуществляться в дистанционном режиме.

Об этом сообщили в Сумском городском совете.

Там отметили, что в связи с ростом в сумской общине инфекционной заболеваемости городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении противоэпидемических мер.

В горсовете сообщили, что на прошлой неделе медики зарегистрировали 2670 случаев заболевания на грипп, ОРВИ и COVID-19, что на 28% больше показателей предыдущей недели. Дети составляют 45% (1206 больных) из общего числа заболевших. Если с коронавирусной болезнью больных уменьшилось: 31 пациент против 41, то больных на грипп увеличилось: 68 случаев против 28.

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