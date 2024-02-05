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Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір

6 лютого о 13:00 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Законопроект про мобілізацію».

Достатніх доказів для оголошення підозри іншим суддям Верховного Суду у «справі Князєва» встановлено не було – САП

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли, чому більше не було оголошено підозр у справі екс-голови Верховного Суду.

Незрозумілим є, на якій підставі відстрочки від призову позбавляються поліцейські, - висновок ГНЕУ Верховної Ради

Натомість таку відстрочку нададуть членам ВРП і дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Депутати підвищать зарплату від 236 тисяч грн членам Вищої ради правосуддя поправкою до закону про житлові сертифікати

Раніше «мінімальну» зарплату членам Вищої ради правосуддя встановили від 236 тисяч грн, але тепер вирішили закріпити її додатково для суддів-членів ВРП – змінами до непрофільного закону про житлові сертифікати.

Стеження за журналістами Bihus.Info, - міністр юстиції Денис Малюська вважає, що прокуратура теж має відреагувати

Але поки в Офісі Генпрокурора – жодної реакції, хоча саме прокуратура здійснює нагляд за додержанням законів СБУ.

  1. В Україні

Через ГРВІ та грип сумські школярі навчатимуться до кінця тижня дистанційно

23:39, 5 лютого 2024
Школи у Сумах до кінця тижня переходять у дистанційний режим навчання.
Через ГРВІ та грип сумські школярі навчатимуться до кінця тижня дистанційно
Джерело фото: Kelly Sikkema / Unsplash
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До кінця тижня, а саме з 6 лютого по 10 лютого, навчальний процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сумської міської територіальної громади здійснюватиметься у дистанційному режимі.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

Там зазначили, що у зв’язку зі зростанням у сумській громаді інфекційної захворюваності, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження протиепідемічних заходів.

У міськраді повідомили, що минулого тижня медики зареєстрували 2670 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19, що на 28% більше показників попереднього тижня. Діти становлять 45% (1206 хворих) із загальної кількості захворівших. Якщо з коронавірусною хворобою хворих поменшало: 31 пацієнт проти 41, то хворих на грип побільшало: 68 випадків проти 28.

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