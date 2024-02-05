Через ГРВІ та грип сумські школярі навчатимуться до кінця тижня дистанційно

Школи у Сумах до кінця тижня переходять у дистанційний режим навчання.

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До кінця тижня, а саме з 6 лютого по 10 лютого, навчальний процес у закладах загальної середньої та позашкільної освіти Сумської міської територіальної громади здійснюватиметься у дистанційному режимі.

Про це повідомили у Сумській міській раді.

Там зазначили, що у зв’язку зі зростанням у сумській громаді інфекційної захворюваності, міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про запровадження протиепідемічних заходів.

У міськраді повідомили, що минулого тижня медики зареєстрували 2670 випадків захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19, що на 28% більше показників попереднього тижня. Діти становлять 45% (1206 хворих) із загальної кількості захворівших. Якщо з коронавірусною хворобою хворих поменшало: 31 пацієнт проти 41, то хворих на грип побільшало: 68 випадків проти 28.

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