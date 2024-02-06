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Комиссия по отбору главы НАПК решила пригласить на собеседование относительно добропорядочности всех 24 кандидатов, сдавших тесты

Члены конкурсной комиссии по отбору главы НАПК решили пока не отсеивать кандидатов, а пригласить всех, кто сдал тестирование общих способностей.

Главой комиссии, которая будет отбирать дисциплинарных инспекторов для ВСП, избрана Реда Мольене

Заместителем председателя конкурсной комиссии избрана член Совета правосудия Ольга Попикова.

«Никакого кризиса в отношениях ВККС с НАБУ и НАПК не существовало и существовать не может», - Руслан Сидорович

«Создание собственного аналитического подразделения ВККС никоим образом не может рассматриваться как свидетельство каких-либо недоразумений с такими органами как НАБУ и НАПК», – подчеркнул Руслан Сидорович.

Количество местных общих судов в Украине может сократиться до 151

В ВСП и Совете судей считают, что нагрузку на судей нужно выравнивать.

Отдельные судьи БП ВС не согласились с позицией БП ВС, что дела об установлении юридических фактов следует рассматривать по Гражданскому процессуальному кодексу, если может возникнуть спор о получении социальной помощи

Отдельные судьи Большой Палаты категорически не согласились с позицией БП ВС, ранее определившей, что судом, установленным законом, рассматривающим дела об установлении факта, имеющего юридическое значение, в частности факта проживания одной семьей мужчины и женщины без брака, является суд гражданской юрисдикции.

  1. Общество

Киевлян предупреждают о дожде и сильных порывах ветра 6 февраля

00:00, 6 февраля 2024
Ночью 6 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем – 7-12 м/с.
Киевлян предупреждают о дожде и сильных порывах ветра 6 февраля
Источник фото: Roonz nl / Unsplash
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В Киевской городской военной администрации предупредили киевлян и гостей города об опасных метеорологических явлениях в столице 6 февраля.

Да, в Киеве ожидается ночью небольшой мокрый снег, днем умеренный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.

Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Учитывая сильный ветер, в КГВА советуют соблюдайте следующие правила безопасности:

  • не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;
  • плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;
  • Уберите с балконов и лоджий не закрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.

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