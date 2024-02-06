Киевлян предупреждают о дожде и сильных порывах ветра 6 февраля

Ночью 6 февраля ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем – 7-12 м/с.

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В Киевской городской военной администрации предупредили киевлян и гостей города об опасных метеорологических явлениях в столице 6 февраля.

Да, в Киеве ожидается ночью небольшой мокрый снег, днем умеренный дождь. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-20 м/с. I уровень опасности, желтый.

Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

Учитывая сильный ветер, в КГВА советуют соблюдайте следующие правила безопасности:

не оставляйте транспортные средства под деревьями, рекламными щитами, столбами электросетей;

плотно закрывайте окна, двери, чердаки в домах;

Уберите с балконов и лоджий не закрепленные предметы, которые могут упасть на улицу.

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