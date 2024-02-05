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  1. В Украине

В Prozorro объявили первые закупки продовольствия для Вооруженных сил по новой модели

18:35, 5 февраля 2024
Ранее закупками питания непосредственно занималось Министерство обороны.
В Prozorro объявили первые закупки продовольствия для Вооруженных сил по новой модели
Иллюстративное фото\armyinform.com.ua
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Госпредприятие «Государственный оператор тыла» объявило в системе Prozorro первые закупки питания для армии по новой модели. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

«Государственный оператор тыла объявил в системе Prozorro первые закупки питания для ВСУ по новой модели. Важные изменения неотвратимы. Мы продолжаем готовиться к старту новой системы обеспечения питанием ВСУ, которая заработает с апреля», – рассказал Клименков.

Тендеры объявлены на поставку в 11 секторах:

  • Винницкая – Хмельницкая – Житомирская – Киевская
  • Волынская – Ровенская – Житомирская
  • Днепропетровская – Полтавская – Донецкая – Запорожская
  • Житомирская – Киевская – Черниговская – Винницкая – Черкасская
  • Закарпатская – Львовская – Ивано-Франковская
  • Запорожская – Днепропетровская – Херсонская
  • Львовская – Ивано-Франковская – Тернопольская
  • Николаевская – Херсонская – Одесская – Кировоградская
  • Харьковская – Донецкая – Сумская – Луганская – Полтавская
  • Черкасская – Кировоградская – Винницкая – Киевская
  • Черновицкая – Ивано-Франковская – Тернопольская области.

Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок.

Клименков напомнил, что ранее закупками питания непосредственно занималось Министерство обороны Украины. Это порождало коррупционные риски, потому что в одном ведомстве одновременно сосредотачивались функции установления правил закупок и их проведения. По новой системе эти полномочия разделены между Минобороны и DOT.

«Подготовку к внедрению новой системы не оставляем на последний день – работаем над внесением необходимых изменений в нормативно-правовую базу и обеспечением стабильного бюджетного ассигнования. Также недавно презентовали розничным сетям новую систему и пригласили их для участия в тендерах», - отметил он.

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