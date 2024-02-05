В Prozorro объявили первые закупки продовольствия для Вооруженных сил по новой модели

Ранее закупками питания непосредственно занималось Министерство обороны.

Иллюстративное фото\armyinform.com.ua

Госпредприятие «Государственный оператор тыла» объявило в системе Prozorro первые закупки питания для армии по новой модели. Об этом сообщил заместитель министра обороны Дмитрий Клименков.

«Государственный оператор тыла объявил в системе Prozorro первые закупки питания для ВСУ по новой модели. Важные изменения неотвратимы. Мы продолжаем готовиться к старту новой системы обеспечения питанием ВСУ, которая заработает с апреля», – рассказал Клименков.

Тендеры объявлены на поставку в 11 секторах:

Винницкая – Хмельницкая – Житомирская – Киевская

Волынская – Ровенская – Житомирская

Днепропетровская – Полтавская – Донецкая – Запорожская

Житомирская – Киевская – Черниговская – Винницкая – Черкасская

Закарпатская – Львовская – Ивано-Франковская

Запорожская – Днепропетровская – Херсонская

Львовская – Ивано-Франковская – Тернопольская

Николаевская – Херсонская – Одесская – Кировоградская

Харьковская – Донецкая – Сумская – Луганская – Полтавская

Черкасская – Кировоградская – Винницкая – Киевская

Черновицкая – Ивано-Франковская – Тернопольская области.

Каждый сектор состоит из обязательных и дополнительных областей, которые могут быть закреплены за несколькими поставщиками одновременно для минимизации рисков и обеспечения непрерывности поставок.

Клименков напомнил, что ранее закупками питания непосредственно занималось Министерство обороны Украины. Это порождало коррупционные риски, потому что в одном ведомстве одновременно сосредотачивались функции установления правил закупок и их проведения. По новой системе эти полномочия разделены между Минобороны и DOT.

«Подготовку к внедрению новой системы не оставляем на последний день – работаем над внесением необходимых изменений в нормативно-правовую базу и обеспечением стабильного бюджетного ассигнования. Также недавно презентовали розничным сетям новую систему и пригласили их для участия в тендерах», - отметил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.