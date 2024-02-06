У Києві планують майже удвічі підняти тарифи на воду

Тарифи на воду в Києві можуть зрости на 34%, «Київводоканал» подав заяву до регулятора.

Приватне акціонерне товариство "Київводоканал" подало пропозиції до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про подвійне підвищення тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення протягом трьох місяців. Згідно з інформацією регулятора, з 1 квітня 2024 року вони пропонують встановити тариф на централізоване водопостачання для домогосподарств на рівні 17,57 грн за 1 куб. м (без ПДВ), а на централізоване водовідведення – 16,41 грн (без ПДВ), загалом 33,98 грн за 1 куб. м (без ПДВ) чи 40,78 грн з ПДВ.

З 1 липня 2024 року вони пропонують підняти тариф на централізоване водопостачання до 21,42 грн за 1 куб. м (без ПДВ), на централізоване водовідведення – до 17,66 грн (без ПДВ), загалом 39,08 грн за 1 куб. м (без ПДВ) чи 46,9 грн з ПДВ.

У пресслужбі "Київводоканалу" пояснили, що причинами підвищення є зменшення обсягів централізованого водопостачання та водовідведення, зростання витрат на електроенергію, реагенти та пально-мастильні матеріали. Зазначено, що тарифи не підвищувались протягом трьох років, пише УНІАН.

Планується, що НКРЕКП розгляне дане питання під час відкритих слухань, запланованих на 6 лютого 2024 року. На сьогодні тариф на водопостачання в Києві складає 16,164 грн, а на водовідведення – 14,220 грн, що загалом становить 30,384 грн з ПДВ. Таким чином, підвищення вартості може скласти 34,2% з 1 квітня та додатково 15% з 1 липня.

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