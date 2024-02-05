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Комісія з відбору голови НАЗК вирішила запросити на співбесіду щодо доброчесності всіх 24 кандидатів, які склали тести

Члени конкурсної комісії з відбору голови НАЗК вирішили поки не відсіювати кандидатів, а запросити всіх, хто склав тестування загальних здібностей.

Головою комісії, що буде відбирати дисциплінарних інспекторів для ВРП, обрана Реда Мольєне

Заступником голови конкурсної комісії обрана член Ради правосуддя Ольга Попікова.

«Жодної кризи у відносинах ВККС з НАБУ і НАЗК не існувало та існувати не може», - Руслан Сидорович

«Створення власного аналітичного підрозділу ВККС жодним чином не може розглядатися як свідчення будь-яких непорозумінь з такими органами як НАБУ та НАЗК», – підкреслив Руслан Сидорович.

Кількість місцевих загальних судів в Україні може скоротитися до 151

У ВРП та РСУ вважають, що навантаження на суддів потрібно вирівнювати.

Окремі судді ВП ВС не погодилися з позицією ВП ВС, що справи про встановлення юридичних фактів слід розглядати за Цивільним процесуальним кодексом, якщо може виникнути спір за отримання соціальної допомоги

Окремі судді Великої Палати категорично не погодилися із позицією ВП ВС, яка раніше визначила, що судом, встановленим законом, який розглядає справи про встановлення факту, що має юридичне значення, зокрема факту проживання однією сім`єю чоловіка та жінки без шлюбу, є суд цивільної юрисдикції.

  1. В Україні

СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував російську агресію: Верховний Суд зробив важливе уточнення

18:17, 5 лютого 2024
У ВС зазначили, що посадовець працював у Верховному Суді України й не був переведений у штат Апарату Верховного Суду, а отже – ніколи не працював у Верховному Суді.
СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував російську агресію: Верховний Суд зробив важливе уточнення
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Як повідомлялося, Служба безпеки України заявила про викриття очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію України.

За даними джерел «Судово-юридичної газети» мова йде про завідувача Сектору мобілізаційної роботи ще Верховного Суду України Ігоря Анташкевича.

Верховний Суд у свою чергу зазначив, що особа, про яку йдеться в повідомленні СБУ, працювала у Верховному Суді України й не була переведена у штат Апарату Верховного Суду, а отже – ніколи не працювала у Верховному Суді.

Верховний Суд України припинив свою діяльність 15 грудня 2017 року у зв’язку з початком функціонування Верховного Суду.

«Просимо представників медіа при висвітленні цієї новини використовувати коректну назву органу, в якому працювала особа, якій повідомлено про підозру», — наголосили у ВС.

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