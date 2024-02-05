СБУ викрила посадовця Верховного Суду України, який виправдовував російську агресію: Верховний Суд зробив важливе уточнення

У ВС зазначили, що посадовець працював у Верховному Суді України й не був переведений у штат Апарату Верховного Суду, а отже – ніколи не працював у Верховному Суді.

Як повідомлялося, Служба безпеки України заявила про викриття очільника одного зі структурних підрозділів Верховного Суду України, який виправдовував збройну агресію рф і тимчасову окупацію України.

За даними джерел «Судово-юридичної газети» мова йде про завідувача Сектору мобілізаційної роботи ще Верховного Суду України Ігоря Анташкевича.

Верховний Суд у свою чергу зазначив, що особа, про яку йдеться в повідомленні СБУ, працювала у Верховному Суді України й не була переведена у штат Апарату Верховного Суду, а отже – ніколи не працювала у Верховному Суді.

Верховний Суд України припинив свою діяльність 15 грудня 2017 року у зв’язку з початком функціонування Верховного Суду.

«Просимо представників медіа при висвітленні цієї новини використовувати коректну назву органу, в якому працювала особа, якій повідомлено про підозру», — наголосили у ВС.

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