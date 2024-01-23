От 1,8 млн грн до 2,2 млн грн в год, – какую зарплату декларировал экс-работник НАПК Роман Норец

При этом Роман Норец не указал никаких денежных сбережений.

Среди кандидатов на главу НАПК немало действующих и экс-сотрудников Агентства. Один из них, Роман Норец, тоже готов возглавить НАПК.

Роман Норец также был кандидатом на последнем конкурсе в Высшую квалификационную комиссию судей (ВККС), вошел в список из 300 кандидатов, но дальше не прошел.

В 2022 году окончил Национальную академию СБУ и получил квалификацию юриста со знанием английского языка.

С 2002 по 2020 год работал на оперативных и руководящих должностях в СБУ. Затем с января 2020 по август 2023 - в НАПК руководителем отдела и руководителем управления.

С августа 2023 вернулся на работу в СБУ.

Декларация

В декларации за 2023 год, поданной 19 января 2024 года, не указал никаких денежных активов – ни наличных денег, ни на счете в банках (и аналогично не указывал денежных активов в 2022 году).

Указал служебную квартиру в селе Лиманка Одесской области 56,3 кв м, права пользования которой приобрел еще в марте 2009 года. Аналогично указывал эту служебную квартиру в других декларациях.

В марте 2019 оформил собственность на 1000 кв м земельного участка в селе Тухолька Стрыйского района Львовской области.

Также имеет право аренды от коммунального предприятия по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжилфонд» на квартиру в Киеве 60,5 кв. м. Право аренды на нее получил в сентябре 2020 года. То есть, во время работы в НАПК.

Сын и дочь имеют право на жительство в Швеции.

Следует заметить, что в декларацию Роман Норец за 2023 год внес только данные о сыне. Судя по Реестру судебных решений, с женой расстался, и она вместе с детьми переехала в Швецию.

Также задекларировал право собственности на авто SUZUKI Ignis 2022 г. в., купленное в феврале 2023 года за 723 тыс. грн.

Сколько платят в НАПК

В объявлениях о вакансиях в НАПК, как правило, отмечается зарплата 20-30 тысяч грн. Впрочем, судя по декларациям нынешних и бывших работников НАПК, некоторые работники НАПК получат зарплаты на уровне судей первой инстанции.

Роман Норец в НАПК за 8 месяцев работы в 2023 году получил 2 011 710 грн, то есть в среднем около 251 463 грн в месяц.

За 28 января 2023 года декларировал зарплату в НАПК как существенные изменения в имущественном состоянии – получил 226 867 грн.

От Управления СБУ в Одесской области также получил 465630 грн денежного довольствия военнослужащего.

Также в феврале 2023 взял кредит 484 410 грн.

Впрочем, как уже было сказано, за 2023 год указал, что никаких сбережений нет.

За 2022 год задекларировал в общей сложности 2 215 346 зарплаты, полученной в НАПК. То есть примерно 184 612 грн в месяц.

Также в 2022 году указал, что уплатил алименты 919 854 в пользу жены Светланы Норец (а за 2023 год уже, судя по декларации, не платил).

28 декабря 2022 получил 221 тыс. грн в НАПК (задекларировал как существенные изменения в имущественном состоянии).

6 августа 2022 года получил в НАПК 255 тыс. грн.

За 2021 год получил в общей сложности 1 82 1891 грн зарплаты в НАПК, то есть примерно 152 тысяч грн в месяц.

В августе 2021 года получил 300,5 тысячи гривен зарплаты от НАПК (задекларировал как существенные изменения в имущественном состоянии).

В 2020 году получил 1 825 114 грн зарплаты в НАПК, то есть примерно 152 тыс. грн в месяц.

В сентябре 2023 года обратился с иском к бывшей супруге Светлане Норец о прекращении права одного из супругов на содержание (дело №509/5366/23). Указал о том, что он состоял в браке с ответчицей, от брака есть дети. Решением Овидиопольского районного суда Одесской области от 13.04.2023 г. брак между сторонами расторгнут. Также указывал, что ответчик вместе с детьми в начале полномасштабной агрессии РФ выехала за пределы Украины в Королевство Швеция, где проживает и сегодня, оформила там право на временное убежище, получает денежные выплаты на каждого человека. От ответчика в адрес суда поступило заявление о признании иска в части прекращения взыскания алиментов с истца на содержание ответчика. Суд иск удовлетворил и прекратил взыскание алиментов.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что на главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков и Катерина Каплюк, работавшая советником председателя НАПК Александра Новикова и главным специалистом отдела мониторинга образа жизни чиновников, Александр Стародубцев, который на протяжении двух лет был заместителем главы НАПК, а сейчас – заместитель руководителя аппарата НАПК. Также на голову претендуют экс-сотрудник НАПК и нынешний глава Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАМ) Александр Новицкий и экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский. Документы в качестве кандидата подал и бывший народный депутат, а ныне – сотрудник НАПК Андрей Тетерук. Среди кандидатов на должность главы НАПК нынешний заместитель руководителя аппарата НАПК Агия Загребельская, которая, как указано на сайте Агентства, является главой направления минимизации коррупционных рисков в санкционной политике НАПК.

Автор: Наталя Мамченко

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