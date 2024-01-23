За $2000 водитель согласилась незаконно переправить нарушителя за границу

Водитель с нарушителем направлялись к границе с Румынией, когда их остановили пограничники.

Источник фото: Государственная пограничная служба Украины

За 2000 долларов женщина согласилась незаконно переправить нарушителя через украинско-румынскую границу. Пограничники, действуя неподалеку от границы, остановили автомобиль с пассажиром и водителем, которая оказывала помощь мужчине в нелегальном пересечении границы. Об инциденте рассказала Государственная пограничная служба Украины.

Организатор противоправной схемы устанавливается, а задержанная женщина понесет уголовную ответственность. Нарушителю составлен административный протокол за его действия.

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