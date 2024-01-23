За $2000 водійка погодилася незаконно переправити порушника за кордон

Водійка з порушником направлялися до кордону з Румунією, коли їх зупинили прикордонники.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

За 2000 доларів жінка згодилася незаконно переправити порушника через українсько-румунський кордон. Прикордонники, діючи неподалік від кордону, зупинили автомобіль з пасажиром та водійкою, яка надавала допомогу чоловікові у нелегальному перетині кордону. Про інцидент розповіла Державна прикордонна служба України.

Організатор протиправної схеми встановлюється, а затримана жінка понесе кримінальну відповідальність. Порушнику складено адміністративний протокол за його дії.

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