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  1. В Україні

За $2000 водійка погодилася незаконно переправити порушника за кордон

18:13, 23 січня 2024
Водійка з порушником направлялися до кордону з Румунією, коли їх зупинили прикордонники.
За $2000 водійка погодилася незаконно переправити порушника за кордон
Джерело фото: Державна прикордонна служба України
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За 2000 доларів жінка згодилася незаконно переправити порушника через українсько-румунський кордон. Прикордонники, діючи неподалік від кордону, зупинили автомобіль з пасажиром та водійкою, яка надавала допомогу чоловікові у нелегальному перетині кордону. Про інцидент розповіла Державна прикордонна служба України.

Організатор протиправної схеми встановлюється, а затримана жінка понесе кримінальну відповідальність. Порушнику складено адміністративний протокол за його дії.

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