Документальний фільм «20 днів у Маріуполі» став номінатом на премію «Оскар»

Американська академія кіномистецтва оприлюднила номінантів на премію «Оскар» 2024 року.

Джерело фото: usa.mfa.gov.ua

Американська академія кіномистецтва у вівторок, 23 січня оголосила номінантів на 96-ту церемонію вручення премії "Оскар". До номінації потрапив український документальний фільм "20 днів у Маріуполі". Урочиста церемонія відбулася у Лос-Анджелесі в театрі Samuel Goldwyn, де ведучими виступили актори Зазі Бітс і Джек Квейд. Про це повідомляє НВ LIFE.

Серед головних номінацій визначили такі фільми:

Найкращий фільм - "Анатомія падіння", "Барбі", "Минулі життя", "Вбивці квіткового місяця", "Залишені", "Оппенгеймер", "Маестро", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів", "Американське чтиво".

Найкращий оригінальний сценарій - "Маестро" , "Залишені", "Минулі життя", "Анатомія падіння", "Травень, грудень".

Найкращий адаптований сценарій - "Американське чтиво", "Оппенгеймер", "Барбі", "Бідні-нещасні", "Зона інтересів".

Найкращий анімаційний фільм - "Хлопчик і птах", "Людина-павук: Павутина всесвітів", "Елементарно", "Заповітне бажання", "Німона".

Найкращий актор - Кілліан Мерфі ("Оппенгеймер"), Бредлі Купер ("Маестро"), Джеффрі Райт ("Американське чтиво"), Колман Домінго ("Растін"), Пол Джаматті ("Залишені").

Найкраща акторка - Емма Стоун ("Бідні-нещасні"), Лілі Гладстоун ("Вбивство квіткового місяця"), Сандра Гюллер ("Анатомія падіння"), Кері Малліган ("Маестро"), Аннет Бенінг ("Дайана Найед").

Фільм журналіста і режисера Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" став номінантом як найкращий документальний фільм.

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