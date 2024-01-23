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  1. В Україні

Кабмін змінив механізм віднесення об’єктів до переліку об’єктів критичної інфраструктури

16:56, 23 січня 2024
Змінами визначено 24 сектори та 47 підсекторів критичної інфраструктури, 138 типів основних послуг, що збільшує можливість ідентифікувати об’єкти інфраструктури, які надають життєво важливі для держави послуги.
Кабмін змінив механізм віднесення об’єктів до переліку об’єктів критичної інфраструктури
Фото: armyinform.com.ua
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Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомила, що уряд вніс зміни до Порядку віднесення обʼєктів до критичної інфраструктури, Переліку секторів критичної інфраструктури та Методики категоризації обʼєктів критичної інфраструктури. Про це йдеться у пресслужбі Держспецзв’язку.

Зміни до Порядку віднесення об’єктів до критичної інфраструктури передбачають надання секторальними органами у сфері захисту критичної інфраструктури до уповноваженого органу у сфері захисту критичної інфраструктури України секторальних переліків об’єктів критичної інфраструктури відповідно до затвердженої форми.

Окрім того, змінами до Переліку секторів критичної інфраструктури визначено 24 сектори та 47 підсекторів критичної інфраструктури, 138 типів основних послуг, що збільшує можливість ідентифікувати об’єкти інфраструктури, які надають життєво важливі для держави послуги.

Водночас Методику категоризації об’єктів критичної інфраструктури доповнено критеріями визначення рівня негативного впливу на надання основних послуг у разі знищення, пошкодження або порушення функціонування об’єкта критичної інфраструктури (секторальні критерії). Раніше вони були відсутні для 18 секторів (підсекторів) критичної інфраструктури. Це дасть можливість належним чином здійснювати категоризацію об’єктів критичної інфраструктури цих секторів (підсекорів).

Таким чином, завдяки прийнятим змінам вдосконалено механізм віднесення об’єктів до об’єктів критичної інфраструктури.

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