Кабмин изменил механизм отнесения объектов к перечню объектов критической инфраструктуры

Изменениями определены 24 сектора и 47 подсектора критической инфраструктуры, 138 типов основных услуг, что увеличивает возможность идентифицировать объекты инфраструктуры, предоставляющие жизненно важные для государства услуги.

Фото: armyinform.com.ua

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила, что правительство внесло изменения в Порядок отнесения объектов к критической инфраструктуре, Перечень секторов критической инфраструктуры и Методику категоризации объектов критической инфраструктуры. Об этом говорится в пресс-службе Госспецсвязи.

Изменения в Порядок отнесения объектов к критической инфраструктуре предполагают предоставление секторальными органами в сфере защиты критической инфраструктуры в уполномоченный орган в сфере защиты критической инфраструктуры Украины секторальных перечней объектов критической инфраструктуры в соответствии с утвержденной формой.

Кроме того, изменениями в Перечень секторов критической инфраструктуры определены 24 сектора и 47 подсектора критической инфраструктуры, 138 типов основных услуг, что увеличивает возможность идентифицировать объекты инфраструктуры, предоставляющие жизненно важные для государства услуги.

В то же время Методика категоризации объектов критической инфраструктуры дополнена критериями определения уровня негативного влияния на предоставление основных услуг при уничтожении, повреждении или нарушении функционирования объекта критической инфраструктуры (секторальные критерии). Ранее они отсутствовали для 18 секторов (подсекторов) критической инфраструктуры. Это позволит надлежащим образом осуществлять категоризацию объектов критической инфраструктуры этих секторов (подсекоров).

Таким образом, благодаря принятым изменениям усовершенствован механизм отнесения объектов к объектам критической инфраструктуры.

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