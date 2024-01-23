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Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» стал номинантом на премию «Оскар»

17:10, 23 января 2024
Американская академия киноискусства обнародовала номинантов на премию «Оскар» 2024 года.
Документальный фильм «20 дней в Мариуполе» стал номинантом на премию «Оскар»
Источник фото: usa.mfa.gov.ua
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Американская академия киноискусства во вторник, 23 января объявила номинантов на 96-ю церемонию вручения премии "Оскар". В номинацию попал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Торжественная церемония состоялась в Лос-Анджелесе в театре Samuel Goldwyn, где ведущими выступили актеры Зази Битс и Джек Квейд. Об этом сообщает НВ LIFE.

Среди главных номинаций определили такие фильмы:

Лучший фильм - "Анатомия падения", "Барби", "Прошлые жизни", "Убийцы цветочной луны", "Оставленные", "Оппенгеймер", "Маэстро", "Бедные-несчастные", "Зона интересов", "Американское чтиво".

Лучший оригинальный сценарий - "Маэстро", "Оставленные", "Прошедшие жизни", "Анатомия падения", "Май, декабрь".

Лучший адаптированный сценарий - "Американское чтиво", "Оппенгеймер", "Барби", "Бедные-несчастные", "Зона интересов".

Лучший анимационный фильм - "Мальчик и птица", "Человек-паук: Паутина вселенных", "Элементарно", "Заветное желание", "Нимона".

Лучший актер - Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер"), Брэдли Купер ("Маэстро"), Джеффри Райт ("Американское чтиво"), Колман Доминго ("Растин"), Пол Джаматти ("Оставленные"). 

Лучшая актриса - Эмма Стоун ("Бедные-несчастные"), Лили Гладстоун ("Убийство цветочной луны"), Сандра Гюллер ("Анатомия падения"), Кэри Маллиган ("Маэстро"), Аннет Бенинг ("Дайана Найед").

Фильм журналиста и режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" стал номинантом как лучший документальный фильм.

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