Саперы ГСЧС идентифицировали неразорванный боеприпас как КАБ-250, изъяли его и уничтожили на специально подготовленной площадке

На Харьковщине саперы ГСЧС уничтожили неразорванную авиабомбу. Как рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, во время одного из циничных ударов рф по мирному населению, одна из управляемых авиабомб упала на частный двор, причинив повреждения дворовых застроек. К счастью, она не разорвалась.

«Саперы ГСЧС идентифицировали неразорванный боеприпас как КАБ-250, изъяли его и уничтожили на специально подготовленной площадке за пределами населенного пункта с соблюдением правил безопасности», - рассказали в службе.

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