Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику.

На Харківщині сапери ДСНС знищили нерозірвану авіабомбу. Як розповіли у Державні службі з надзвичайних ситуацій, під час одного з цинічних ударів рф по мирному населенню, одна з керованих авіабомб впала на приватне подвір’я, спричинивши пошкодження надвірних забудов. На щастя вона не розірвалася.

«Сапери ДСНС ідентифікували нерозірваний боєприпас як КАБ-250, вилучили його і знищили на спеціально підготовленому майданчику поза межами населеного пункту з дотриманням правил безпеки», - розповіли у службі.

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