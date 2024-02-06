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  1. В Україні

Господарський суд Одеської області повідомив про наявність вакантних посад

19:59, 6 лютого 2024
Суд шукає секретаря судового засідання та низку спеціалістів.
Господарський суд Одеської області повідомив про наявність вакантних посад
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Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді наявна низка вакантних посад. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Суд шукає:

 - секретаря судового засідання;

 - спеціаліста аналітично-інформаційного відділу із зв'язків з громадськістю та ЗМІ;

 - спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярія);

 - спеціаліста статистичного відділу;

 - спеціаліста сектору адміністрування бази даних та захисту інформації статистичного відділу;

 - судового розпорядника.

  Кваліфікаційні вимоги:

 -  вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;

 - вільне володіння державною мовою;

 - не потребує досвіду роботи.

 «За додатковою інформацією звертатися до відділу управління персоналом за номером телефону (0482) 307-956 або на електронну адресу [email protected]», - сказано у повідомленні.

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