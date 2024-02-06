Господарський суд Одеської області повідомив про наявність вакантних посад

Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді наявна низка вакантних посад. Про це йдеться у пресслужбі суду.
Суд шукає:
- секретаря судового засідання;
- спеціаліста аналітично-інформаційного відділу із зв'язків з громадськістю та ЗМІ;
- спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярія);
- спеціаліста статистичного відділу;
- спеціаліста сектору адміністрування бази даних та захисту інформації статистичного відділу;
- судового розпорядника.
Кваліфікаційні вимоги:
- вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
- вільне володіння державною мовою;
- не потребує досвіду роботи.
«За додатковою інформацією звертатися до відділу управління персоналом за номером телефону (0482) 307-956 або на електронну адресу [email protected]», - сказано у повідомленні.
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