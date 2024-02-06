Господарський суд Одеської області повідомив про наявність вакантних посад

Суд шукає секретаря судового засідання та низку спеціалістів.

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Господарський суд Одеської області повідомив, що у суді наявна низка вакантних посад. Про це йдеться у пресслужбі суду.

Суд шукає:

- секретаря судового засідання;

- спеціаліста аналітично-інформаційного відділу із зв'язків з громадськістю та ЗМІ;

- спеціаліста відділу документального забезпечення (канцелярія);

- спеціаліста статистичного відділу;

- спеціаліста сектору адміністрування бази даних та захисту інформації статистичного відділу;

- судового розпорядника.

Кваліфікаційні вимоги:

- вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;

- вільне володіння державною мовою;

- не потребує досвіду роботи.

«За додатковою інформацією звертатися до відділу управління персоналом за номером телефону (0482) 307-956 або на електронну адресу [email protected]», - сказано у повідомленні.

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