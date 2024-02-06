Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии вакантных должностей

Хозяйственный суд Одесской области сообщил, что в суде имеется ряд вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.
Суд ищет:
- секретаря судебного заседания;
- специалиста аналитически-информационного отдела по связям с общественностью и СМИ;
- специалист отдела документального обеспечения (канцелярия);
- специалиста статистического отдела;
- специалиста сектора администрирования базы данных и защиты информации статистического отдела;
- судебного распорядителя.
Квалификационные требования:
- высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра;
- свободное владение государственным языком;
- не нуждается в опыте работы.
«За дополнительной информацией обращаться в отдел управления персоналом по телефону (0482) 307-956 или по электронному адресу [email protected]», - сказано в сообщении
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