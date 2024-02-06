Хозяйственный суд Одесской области сообщил о наличии вакантных должностей

Суд ищет секретаря судебного заседания и ряд специалистов.

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Хозяйственный суд Одесской области сообщил, что в суде имеется ряд вакантных должностей. Об этом говорится в пресс-службе суда.

Суд ищет:

- секретаря судебного заседания;

- специалиста аналитически-информационного отдела по связям с общественностью и СМИ;

- специалист отдела документального обеспечения (канцелярия);

- специалиста статистического отдела;

- специалиста сектора администрирования базы данных и защиты информации статистического отдела;

- судебного распорядителя.

Квалификационные требования:

- высшее образование степени не ниже младшего бакалавра или бакалавра;

- свободное владение государственным языком;

- не нуждается в опыте работы.

«За дополнительной информацией обращаться в отдел управления персоналом по телефону (0482) 307-956 или по электронному адресу [email protected]», - сказано в сообщении

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