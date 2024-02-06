Новые правила для госслужащих: как получить денежную компенсацию за неиспользованный отпуск

7ААС рассказывает о новациях по вопросам отпуска в 2024 году.

Источник фото: nov-rada.gov.ua

В 2024 году для государственных служащих вступили в силу новые правила использования отпусков. Согласно законодательству, правительственные работники должны максимально использовать свои отпуска в течение текущего рабочего года, поскольку любые неиспользованные остатки будут компенсированы финансово. Об этом сообщает Седьмой апелляционный административный суд.

Так, с 1 января 2024 года вступил в силу Закон Украины № 3460-IX "О Государственном бюджете Украины на 2024 год". Статьей 33 этого Закона установлено, что до конца 2024 года работник государственного органа должен использовать ежегодные отпуска, определенные пунктом 1 части первой статьи 4 Закона Украины "Об отпусках", на которые он приобрел право за последний отработанный рабочий год.

В частности, к ежегодным отпускам госслужащего относятся следующие:

- основной отпуск,

- дополнительный отпуск за работу с вредными и тяжелыми условиями труда,

- дополнительный отпуск за особый характер труда,

- другие дополнительные отпуска, предусмотренные законодательством.

Важно понимать, что рабочий год считается со дня заключения трудового договора (ст. 6 Закона Украины "Об отпусках"), то есть имеется в виду не календарный год и для каждого работника будут свои даты.

В соответствии со статьями 10 и 12 Закона Украины "Об отпусках" ежегодные основной и дополнительные отпуска предоставляются работнику с таким расчетом, чтобы они были использованы, как правило, до окончания рабочего года. Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

При этом в период действия военного положения работодатель может отказать работнику в предоставлении неиспользованных дней ежегодного отпуска (ст. 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения")

Вместе с тем, если до конца 2024 года работник госоргана не использует ежегодные основной и дополнительный отпуска, он получит денежную компенсацию за все дни неиспользованного отпуска, на которые он приобрел право за последний отработанный рабочий год, но в пределах утвержденных расходов на оплату труда соответствующего государственного органа (в соответствии с Законом № 3460-IX). Ранее неиспользованные дни отпуска переносились на следующий год.

Таким образом, уже в 2024 году работодателям необходимо учитывать требования Закона № 3460-IX при предоставлении отпусков своим работникам.

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