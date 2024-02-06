Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На голову НАЗК претендує прокурор САП з досвідом роботи директором детективного агентства Станіслав Броневицький, який за 2023 рік заробив 2,17 млн грн

Судячи з декларацій прокурора САП Станіслава Броневицького, робота у САП є значно прибутковішою, аніж робота директором детективного агентства та адвокатського об’єднання, на сайтах яких він досі вказаний як директор.

Верховна Рада розблокувала підписання закону про збір персональних даних українців у Реєстрі військовозобов’язаних та зберігання їх на закордонних серверах

Парламент виправив «помилки», які були допущені при прийнятті закону про цифровізацію військового обліку і збір чималої кількості персональних даних в єдиному Реєстрі військовозобов’язаних.

Законопроект Кабміну про мобілізацію можуть схвалити за основу вже 7 лютого

Верховна Рада проголосувала за прискорення розгляду законопроекту про мобілізацію.

У «справі Всеволода Князєва» залишився лише Всеволод Князєв

Як Вища рада правосуддя відсторонила екс-голову Верховного Суду від здійснення правосуддя на два місяці.

Тиск на медійників таки має ознаки системності, - голова Комітету Ради зі свободи слова закликав Офіс Генпрокурора та СБУ прозвітувати

Голова Комітету Ярослав Юрчишин закликав парламент викликати керівників СБУ, Офісу Генпрокурора та Нацполу на звіт щодо стану справ розслідування атак на журналістів, оскільки тиск на медійників має ознаки системності.

  1. В Україні

Нові правила для держслужбовців: як отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку

19:44, 6 лютого 2024
7ААС розповідає про новації щодо питань відпустки у 2024 році.
Нові правила для держслужбовців: як отримати грошову компенсацію за невикористану відпустку
Джерело фото: nov-rada.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2024 році для державних службовців вступили в силу нові правила використання відпусток. Згідно з з законодавством, урядові працівники повинні максимально використовувати свої відпустки протягом поточного робочого року, оскільки будь-які невикористані залишки будуть компенсовані фінансово. Про це повідомляє Сьомий апеляційний адміністративний суд.

Так, з 1 січня 2024 року набув чинності Закон України № 3460-IX «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Статтею 33 цього Закону встановлено, що до кінця 2024 року працівник державного органу має використати щорічні відпустки, визначені пунктом 1 частини першої статті 4 Закону України «Про відпустки», на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік.

Зокрема, до щорічних відпусток держслужбовця належать такі:

- основна відпустка,

- додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, 

- додаткова відпустка за особливий характер праці,

- інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

Важливо розуміти, що робочий рік рахується з дня укладення трудового договору (ст. 6 Закону України «Про відпустки»), тобто мається на увазі не календарний рік і для кожного працівника будуть свої дати.

Відповідно до статей 10 та 12 Закону України «Про відпустки» щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до закінчення робочого року. Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

При цьому у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні невикористаних днів щорічної відпустки (ст. 12 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану»)

Разом з тим, якщо до кінця 2024 року працівник держоргану не використає щорічні основну та додаткову відпустки, він отримає грошову компенсацію за всі дні невикористаної відпустки, на які він набув право за останній відпрацьований робочий рік, але у межах затверджених видатків на оплату праці відповідного державного органу (відповідно до Закону № 3460-IX). Раніше невикористані дні відпустки переносились на наступний рік.

Таким чином, уже в 2024 році роботодавцям необхідно враховувати вимоги Закону № 3460-IX під час надання відпусток своїм працівникам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тарас Заєць
    Тарас Заєць
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віталій Руденко
    Віталій Руденко
    суддя Луганського апеляційного суду