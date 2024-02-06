ВРП звільнила у відставку п’ятьох суддів

Вища рада правосуддя вирішила звільнити суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку.

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У вівторок, 6 лютого, Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Вільгушинського Михайла Йосиповича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Жмуд Наталю Миколаївну – з посади судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області;

Маляренка Артема Васильовича – з посади судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ;

Кучму Віталія Володимировича – з посади судді Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області.

Шевчук Галину Михайлівну – з посади судді Тернопільського апеляційного суду.

Також ВРП вирішила зупинити розгляд заяви П’ятковського Володимира Івановича про звільнення з посади судді Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області у відставку.

Раніше ми писали, що ВРП перевела трьох суддів вищих спеціалізованих судів до апеляційних судів.

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