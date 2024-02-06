Покупцям вживаних автомобілів можуть дозволити їздити на старих номерних знаках протягом 10 днів

Раді рекомендують прийняти за основу законопроєкт щодо використання номерних знаків транспортних засобів.

Джерело фото: Redcharlie / Unsplash

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У вівторок, 6 лютого, на засіданні Комітету з питань цифрової трансформації народні депутати-члени Комітету розглянули низку законопроектів.

Серед них – законопроєкт №10158 «Про внесення змін до статті 34 Закону України "Про дорожній рух" щодо використання номерних знаків транспортних засобів».

Мета цього законопроєкту – врегулювання питань, пов’язаних із використанням номерних знаків транспортних засобів у разі зміни номерних знаків (їх буквено-цифрової комбінації) внаслідок перереєстрації транспортного засобу.

Депутати пропонують дозволити покупцям вживаних автомобілів протягом 10 днів їздити на «старих» номерних знаках.

Члени Комітету при обговоренні зазначили, що прийняття законопроєкту дозволить спростити процедуру перереєстрації транспортних засобів та отримати послуги онлайн ще більшій кількості бажаючих та рекомендували за наслідками його розгляду у першому читанні прийняти за основу.

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