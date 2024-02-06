Покупателям подержанных автомобилей могут разрешить ездить на старых номерных знаках в течение 10 дней

Ране рекомендуют принять за основу законопроект по использованию номерных знаков транспортных средств.

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Во вторник, 6 февраля, на заседании Комитета по цифровой трансформации народные депутаты-члены Комитета рассмотрели ряд законопроектов.

Среди них – законопроект №10158 «О внесении изменений в статью 34 Закона Украины "О дорожном движении" по использованию номерных знаков транспортных средств».

Цель этого законопроекта – урегулирование вопросов, связанных с использованием номерных знаков транспортных средств в случае изменения номерных знаков (их буквенно-цифровой комбинации) в результате перерегистрации транспортного средства.

Депутаты предлагают позволить покупателям подержанных автомобилей в течение 10 дней ездить на «старых» номерных знаках.

Члены Комитета при обсуждении отметили, что принятие законопроекта позволит упростить процедуру перерегистрации транспортных средств и получить услуги онлайн еще большему количеству желающих и рекомендовали по результатам его рассмотрения в первом чтении принять за основу.

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