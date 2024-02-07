Украинские беженцы в ЕС: где сложнее всего найти работу

Германия отстает от других стран ЕС по уровню трудоустройства украинцев.

Источник фото: visitukraine

Украинцы, получившие временную защиту в странах Европы, активно трудоустраиваются, но только 25% из них смогли найти работу в Германии, - сообщает Bild.

Подольская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ" за служебную халатность, повлекшую серьезные последствия.

Несмотря на обучение и увеличение рабочих мест, в Германии только 25,2% беженцев трудоспособного возраста нашли работу, что существенно отстает от других стран ЕС.

Например, в Чехии работают 66% беженцев, в Польше - 65%, в Дании - 78%, в Швеции - 56%, в Великобритании - 50%, и в Нидерландах - 50%.

Одной из причин низкого уровня трудоустройства украинцев в Германии является то, что 72% беженцев имеют высшее образование, их считают слишком квалифицированными для доступных рабочих мест.

Эксперты также указывают на проблемы с признанием дипломов и недостаточные знания языка среди украинских беженцев. Но надеются, что ситуация улучшится через несколько месяцев благодаря языковым курсам и другим мерам интеграции.

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