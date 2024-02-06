В Киеве будут судить директора КП за убытки во время ремонта пострадавших от обстрелов домов

Стройматериалы при восстановлении домов не соответствовали строительным нормам, что привело к убыткам в около 800 тысяч гривен.

Директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ" в Киеве будут судить за убытки, нанесенные в размере 800 тыс. гривен во время капитального ремонта домов, пострадавших от обстрелов. Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

Подольская окружная прокуратура города Киева внесла в суд обвинительный акт в отношении директора КП "Житлоинвестбуд-УКБ" за служебную халатность, повлекшую серьезные последствия.

В октябре 2022 года КП "Житлоинвестбуд-УКБ" и частное предприятие заключили соглашения на капитальный ремонт двух жилых домов на улице Межевая в Подольском районе Киева, которые были повреждены во время ракетного обстрела в марте 2022 года.

В ходе расследования было установлено, что из-за халатности и недостаточного контроля директора "Житлоинвестбуд-УКБ" во время строительных работ использовались материалы, которые не соответствовали государственным стандартам, строительным нормам и правилам. Это привело к убыткам в размере около 800 тысяч гривен для местного бюджета.

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