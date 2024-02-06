У Києві судитимуть директора КП за збитки під час ремонту постраждалих від обстрілів будинків

Будматеріали при відновленні будинків не відповідали будівельним нормам, що призвело до збитків у близько 800 тисяч гривень.

Директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» в Києві судитимуть за збитки, завдані у розмірі 800 тис. гривень під час капітального ремонту будинків, що постраждали від обстрілів. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Подільська окружна прокуратура міста Києва внесла до суду обвинувальний акт стосовно директора КП «Житлоінвестбуд-УКБ» за службову недбалість, яка спричинила серйозні наслідки.

У жовтні 2022 року КП «Житлоінвестбуд-УКБ» та приватне підприємство уклали угоди на капітальний ремонт двох житлових будинків на вулиці Межова в Подільському районі Києва, які були пошкоджені під час ракетного обстрілу у березні 2022 року.

Під час розслідування було встановлено, що через недбалість та недостатній контроль директора «Житлоінвестбуд-УКБ» під час будівельних робіт використовувалися матеріали, які не відповідали державним стандартам, будівельним нормам та правилам. Це призвело до збитків у розмірі близько 800 тисяч гривень для місцевого бюджету.

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