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  1. В Україні

Проблеми у процедурі реєстрації податкових накладних: у НАЗК привітали рішення доручити Кабміну провести аудит

14:55, 6 лютого 2024
РНБО доручила Кабміну провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.
Проблеми у процедурі реєстрації податкових накладних: у НАЗК привітали рішення доручити Кабміну провести аудит
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції привітали рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану», яким РНБО, зокрема, доручила Кабінету Міністрів провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.

У НАЗК зазначили, що ще в грудні минулого року повідомляли про наявну проблему у процедурі реєстрації податкових накладних. Тоді команда Нацагентства презентувала дослідження як комплексне вирішення питання.

У дослідженні було ідентифіковано низку корупційних ризиків. Це, зокрема:

  • непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) на користь «ручного режиму» регулювання;
  • необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних;
  • неврахування таблиць даних платника ПДВ.

За підсумками широкого обговорення з представниками бізнесу та влади напрацьовано спільні рекомендації, зокрема, для Міністерства фінансів України:

  • здійснити аналіз ефективності роботи СМКОР за період 2017-2023 років з оприлюдненням таких результатів; 
  • розглянути можливість залучення до аналізу ефективності роботи СМКОР Міністерства цифрової трансформації України, зокрема для реінжинірингу бізнес-процесів; 
  • за результатами аналізу запропонувати шляхи вирішення виявлених проблем у діяльності СМКОР.

«Сподіваємось, що при проведенні зазначеного аудиту Кабінет Міністрів візьме до уваги ідентифіковані корупційні ризики та рекомендації НАЗК, надані у дослідженні, а органи Державної податкової служби в подальшому  належним чином забезпечать імплементацію наданих рекомендацій», - зазначили у Нацагентстві.

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