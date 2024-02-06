Проблеми у процедурі реєстрації податкових накладних: у НАЗК привітали рішення доручити Кабміну провести аудит

РНБО доручила Кабміну провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції привітали рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану», яким РНБО, зокрема, доручила Кабінету Міністрів провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.

У НАЗК зазначили, що ще в грудні минулого року повідомляли про наявну проблему у процедурі реєстрації податкових накладних. Тоді команда Нацагентства презентувала дослідження як комплексне вирішення питання.

У дослідженні було ідентифіковано низку корупційних ризиків. Це, зокрема:

непрозора робота системи автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних / розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків (СМКОР) на користь «ручного режиму» регулювання;

необґрунтоване зупинення реєстрації податкових накладних;

неврахування таблиць даних платника ПДВ.

За підсумками широкого обговорення з представниками бізнесу та влади напрацьовано спільні рекомендації, зокрема, для Міністерства фінансів України:

здійснити аналіз ефективності роботи СМКОР за період 2017-2023 років з оприлюдненням таких результатів;

розглянути можливість залучення до аналізу ефективності роботи СМКОР Міністерства цифрової трансформації України, зокрема для реінжинірингу бізнес-процесів;

за результатами аналізу запропонувати шляхи вирішення виявлених проблем у діяльності СМКОР.

«Сподіваємось, що при проведенні зазначеного аудиту Кабінет Міністрів візьме до уваги ідентифіковані корупційні ризики та рекомендації НАЗК, надані у дослідженні, а органи Державної податкової служби в подальшому належним чином забезпечать імплементацію наданих рекомендацій», - зазначили у Нацагентстві.

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