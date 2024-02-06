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Проблемы в процедуре регистрации налоговых накладных: в НАПК поздравили решение поручить Кабмину провести аудит

14:55, 6 февраля 2024
СНБО поручил Кабмину провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокировки.
Проблемы в процедуре регистрации налоговых накладных: в НАПК поздравили решение поручить Кабмину провести аудит
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В Национальном агентстве по предотвращению коррупции поздравили решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения», которым СНБО, в частности, поручил Кабинету Министров провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокировки.

В НАПК отметили, что еще в декабре прошлого года сообщали об имеющейся проблеме в процедуре регистрации налоговых накладных. Тогда команда Нацагентства представила исследование как комплексное решение вопроса.

В исследовании был идентифицирован ряд коррупционных рисков. Это, в частности:

  • непрозрачная работа системы автоматизированного мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков (СМКОР) в пользу «ручного режима» регулирования;
  • необоснованная остановка регистрации налоговых накладных;
  • неучет таблиц данных плательщика НДС.

По итогам широкого обсуждения с представителями бизнеса и власти наработаны общие рекомендации, в частности, для Министерства финансов Украины:

  • провести анализ эффективности работы СМКОР за период 2017-2023 годов с обнародованием таких результатов;
  • рассмотреть возможность привлечения к анализу эффективности работы СМКОР Министерства цифровой трансформации Украины, в частности, для реинжиниринга бизнес-процессов;
  • по результатам анализа предложить пути решения выявленных проблем в деятельности СМКОР.

«Надеемся, что при проведении указанного аудита Кабинет Министров примет во внимание идентифицированные коррупционные риски и рекомендации НАПК, предоставленные в исследовании, а органы Государственной налоговой службы в дальнейшем должным образом обеспечат имплементацию предоставленных рекомендаций». - отметили в Нацагентстве.

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